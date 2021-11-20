حرق نفايات يودي بحياة طفلة من مواليد ٢٠١٨ في اللطيفية

2021/11/20 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقيت طفلة مصرعها، نتيجة حرق نفايات قرب دارها في منطقة اللطيفية ببغداد.

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وأفاد مصدر محلي، في المنطقة لـ"ناس"، (20 تشرين الثاني 2021)، بأن "طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، توفيت نتيجة احتراق نفيات قرب دارها، بحسب خبير الأدلة الجنائية".

وأضاف، أن "الطفلة فارقت الحياة نتيجة الحريق وتم نقل جثتها إلى مستشفى المحمودية".

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