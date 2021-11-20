مفاجأة الدور العاشر.. القاسم يتعادل مع الشرطة سلبيا

2021/11/20 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

فجر الدور العاشر من دوري الكرة الممتاز، اليوم السبت، مفاجأة كبرى بانتهاء مباراة فريقي القاسم مع الشرطة بالتعادل السلبي على استاد كربلاء الدولي.

وقدم لاعبي نادي القاسم على مدى الشوطين في المباراة أداء مميز الذي لم تتح للشرطة فيها فرص كثيرة وبذلك يصل الشرطة النقطة 26 وبانتظار تقليص الفارق من ملاحقيه الزوراء ونفط الوسط الذي لدى كل منهما 21 قبل بداية الجولة العاشرة.

وضمن مباريات الجولة ذاتها تمكن النجف من خطف النقاط من مضيفه الصناعة عندما فاز عليه بهدفين نظيفين.

وفاز نادي الكهرباء على النفط بهدف وحيد سجله هداف الفريق مهيمن سليم ملاخ بالدقيقة 22، فيما تعادل نوروز والكرخ بهدف لكل فريق

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