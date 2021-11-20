الشروع بتنفيذ مشاريع حيوية داخل الموصل

2021/11/20 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا /اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن الشر وع بعدد من المشاريع التي يتم تنفيذها في مدينة الموصل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن " اللجنة العليا للاعمار شرعت بانشاء عدد من المشاريع الحيوية والاستيراتيجية في عموم مدينة الموصل ضمن حملة الاعمار الثانية ".وتابع الجبوري ان" ابرز المشاريع التي يتم تنفيذها هي انشاء اكثر من كورنيش على نهر دجلة في جنوب الموصل مع اقامة مجسرات جديدة وانشاء مدارس ودوائر خدمية داخل مدينة الموصل وبفترة زمنية قصيرة "/انتهى

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