الهيئة القضائية للانتخابات : قبول طعون ثلاثة مرشحين جدد

2021/11/20 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت الهيئة القضائية للانتخابات ، قبول طعون ثلاثـة مرشحين جدد على ضوء الطعون المقدمة حول النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات./انتهى5

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