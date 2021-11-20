القبض على متهمين اثنين سرقا مبالغ مالية كبيرة في بغداد

2021/11/20 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة 30 مليون دينار من داخل دار وآخر بسرقة 4 آلاف دولار امريكي من أحد الاشخاص وسط بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء …

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