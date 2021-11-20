2021/11/20 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت نجدة بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت دوريات نجدة الصمود في العاصمة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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