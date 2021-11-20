التربية: لا نعلم حجم الموازنة المقبلة لكننا بحاجة إلى تثبيت المحاضرين

2021/11/20 | 19:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت تربية الكرخ الثانية إحدى مديريات وزارة التربية، السبت، علمها بحجم الموازنة المقبلة، لكنها أكدت حاجتها إلى تثبيث الكفاءات من المحاضرين.

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وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي، في تصريح تابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2021): إن "وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات أكدت سابقاً وبشكل واضح الحاجة للمحاضرين والكفاءات منهم كونهم تدربوا في مدارسنا وأدوا ما عليهم ويستحقون التثبيت"، لافتاً إلى أن "المديرية ليس لديها علم بالموازنة المقبلة وهل ستحتوي على درجات وظيفية أم لا لكنها تؤكد الحاجة لتثبيتهم".

وأضاف الكلابي، أن "كل مؤسسة حكومية فيها درجات وظيفية شاغرة بشكل سنوي بسبب وصول موظفين فيها إلى السن القانوني للتقاعد حيث تحول درجاتهم من قسم الموارد حسب السلسلة الادارية ويفترض تعويض تلك الدرجات حسب الحاجة لتثبيت المحاضرين وغيرهم".

ولفت إلى أن "هناك سياسة لدى وزارة المالية للترشيق والترشيد بالقوى العاملة ورسالتنا للوزارة بأن هناك اموراً حاكمة حيث لا يجب أن تفرغ المدارس من القوى العاملة لا سيما مع الحاجة إلى دماء جديدة ووجود درجات ومحاضرين تطالب الوزارة والمديريات بتثبيتهم"، داعياً إلى "الاهتمام بالموازنة المقبلة بهذا الشأن ووضع ضوابط شاملة لتثبيت العقود".

وحول بدء الدوام الرسمي في ظل استمرار جائحة كورونا، قال الكلابي، إن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع وزارة الصحة والتقاير التي ترد منذ بدء الدوام تؤكد تسجيل حالات فردية قليلة".

وتابع، أن "الوزارة طبقت ومنذ بدء الدوام المعايير الصحية التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبالتالي لا إصابات تذكر في المدارس".

"واع"

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