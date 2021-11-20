التربية تتحدث عن المحاضرين وتوجه طلبا للمالية

2021/11/20 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، السبت، حاجتها لتثبيت الكفاءات من المحاضرين، فيما دعت وزارة المالية للاهتمام بالموازنة المقبلة بخصوص هذا الشأن، ووضع ضوابط شاملة لتثبيت العقود.

وذكر مدير عام تربية الكرخ الثانية إحدى مديريات الوزارة، قيس الكلابي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، ان "وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات أكدت سابقا وبشكل واضح الحاجة للمحاضرين والكفاءات منهم كونهم تدربوا في مدارسنا وأدوا ما عليهم ويستحقون التثبيت"، لافتا إلى أن "المديرية ليس لديها علم بالموازنة المقبلة وهل ستحتوي على درجات وظيفية أم لا لكنها تؤكد الحاجة لتثبيتهم".

وأضاف الكلابي، أن "كل مؤسسة حكومية فيها درجات وظيفية شاغرة بشكل سنوي بسبب وصول موظفين فيها إلى السن القانوني للتقاعد حيث تحول درجاتهم من قسم الموارد حسب السلسلة الادارية ويفترض تعويض تلك الدرجات حسب الحاجة لتثبيت المحاضرين وغيرهم".

وتابع، ان "هناك سياسة لدى وزارة المالية للترشيق والترشيد بالقوى العاملة ورسالتنا للوزارة بأن هناك امورا حاكمة حيث لا يجب أن تفرغ المدارس من القوى العاملة لا سيما مع الحاجة إلى دماء جديدة ووجود درجات ومحاضرين تطالب الوزارة والمديريات بتثبيتهم"، داعيا إلى "الاهتمام بالموازنة المقبلة بهذا الشأن ووضع ضوابط شاملة لتثبيت العقود".

وعن بدء الدوام الرسمي في ظل استمرار جائحة كورونا، قال الكلابي، إن "هناك تنسيقا عالي المستوى مع وزارة الصحة والتقاير التي ترد منذ بدء الدوام تؤكد تسجيل حالات فردية قليلة".

وأكمل، ان "الوزارة طبقت ومنذ بدء الدوام المعايير الصحية التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبالتالي لا إصابات تذكر في المدارس".

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