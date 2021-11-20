هولندا.. إصابات واعتقالات في أعمال عنف ردًا على إغلاق جزئي لكورونا

2021/11/20 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 7 أشخاص على الأقل في مدينة روتردام الهولندية خلال مظاهرة نظمها أشخاص معارضون للإغلاق الجزئي لفيروس كورونا في هولندا، وفقًا لبيان نشرته شرطة روتردام على تويتر في ساعة مبكرة من صباح السبت.

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