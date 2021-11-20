سفارة واشنطن تحذر الأمريكيين في السودان

2021/11/20 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت سفارة واشنطن في الخرطوم الأمريكيين من الاقتراب من مناطق التجمعات والاحتجاجات يوم غد الأحد في السودان.وقالت السفارة: “تم التخطيط للاحتجاجات في 21 نوفمبر..وفي الوقت الذي يواصل فيه المنظمون […]

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