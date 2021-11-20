2021/11/20 | 19:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مفردات البطاقة التموينية .. ​احباط تهريب (150) كيس من مادة الطحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/20 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مفردات البطاقة التموينية .. ​احباط تهريب (150) كيس من مادة الطحين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من مفردات البطاقة التموينية .. ​احباط تهريب (150) كيس من مادة الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).