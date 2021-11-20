مجلس الخدمة يصدر تنويهاً لحملة الشهادات العليا من العلوميين

2021/11/20 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

السبت، تنويهاً لحملة الشهادات العليا

من العلوميين في محافظتي كربلاء

المقدسة والأنبار.

وذكر المجلس، في بيان تلقته

وكالة وكالة نون الخبرية، "الى

المتقدمين من حملة الشها

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