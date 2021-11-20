الكشف عن نسب الفقر والبطالة في كردستان العراق

2021/11/20 | 19:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان،

السبت، عن نسب الفقر والبطالة في

الإقليم وفقاً لأخر استبيانات ومسوح

أجرتها فيما أكدت التوجه لتنفيذ مشروع

جديد يخص الفرد والأسرة والوضعين

الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ر

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