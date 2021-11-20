وباء “قادم” مماثل للذي قتل 50 مليون في العالم عام 1918

2021/11/20 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت أكاديمية الطب الوطنية الأمريكية اندلاع جائحة جديدة في العالم قد تكبد خسائر بشرية اكثر من فيروس كورونا.

وذكرت الأكاديمية أن الجائحة المتوقعة مماثلة لتلك التي حصدت أرواح 50 مليون نسمة في العالم عام 1918 من المحتمل أن تجلب تداعيات أسواء من جائحة كورونا المتواصلة مشيرة الى ان الإنفلونزا الموسمية وجائحة الإنفلونزا الجديدة قد تندلع في أي لحظة،

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