وزارة الموارد المائية: دراسات تشير إلى عدم سقوط الامطار الكافية

2021/11/20 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وزارة الموارد المائية، ان يكون الموسم الحالي شحيح الامطار كالموسم السابق الامر الذي سيشكل تأثيرا سلبيا اكبر في العام المقبل، بسبب استهلاك الخزين المائي.

المتحدث باسم الوزارة علي راضي، اكد إن وزارة الموارد المائية لديها استعدادات واجراءات في حال سقوط الأمطار عبر الاستفادة من المياه لتعزيز الخزين المائي والاستفادة منها بإرواء المناطق الزراعية.

وحول المفاوضات مع دول المنبع، قال راضي إن العراق يسعى إلى تحقيق أهداف معينة من خلال التفاوض مع الجميع ومنها ضمان حصة العراق المائية العادلة دون التجاوز عليها كماً ونوعاً من المياه الواردة إليه .

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