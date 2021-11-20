فايزر عن عقار جديد لفيروس كورونا: العقار عبارة عن حبوب تعطى للمصاب وتقلل الاعراض الشديدة وتقلل نسب الوفيات

2021/11/20 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الوكالة الأوروبية للأدوية عن بدء مراجعة عقار باكسلوفيد الذي تنتيجه شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد تمهيدا لإطلاق استخدامه.

الوكالة قالت انهي تجري تقييما للبيانات المستخلصة من اختبارات عقار باكسلوفويد على المرضى الذين يعانون من الإصابة الشديدة بفيروس كورونا مبينة ان النتائج الأولية إلى أن العقار الجديد وهو على شكل حبوب يقلل من خطر دخول المستشفيات أو الوفاة بسبب العدوى.

وكانت شركة فايزر قد تقدمت مطلع الشهر الجاري بطلب للحصول على موافقة طارئة على عقار باكسلوفيد مؤكدة انه ناجح للغاية في منع التطور الحاد للمرض في المرضى المصابين بشدة.

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