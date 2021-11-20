2021/11/20 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم السبت، أن الفن العراقي الجاد أقدم الفنون وأقربها للواقع والعراقيون هم أرباب المسرح.وقال ناظم بكلمة في افتتاح فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثانية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة: العراقيون هم أرباب المسرح المركز الخبري الوطني.

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