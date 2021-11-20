توضيح رسمي حول أعداد الموظفين في العراق

2021/11/20 | 19:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوزارة عدد المسجلين في منصة الرقم الوظيفي

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، السبت، إدخال بيانات نحو ثلاثة ملايين موظف في منصة الرقم الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "المعلومات المتعلقة بعدد موظفي الدولة التي جرى تداولها من قبل وسائل الإعلام، ليست دقيقة، ولا تشمل جميع الوزارات"، مبينًا أنّ "لجنة الأمر الديواني 55 ما زالت تواصل عملها لإكمال المنصة الإلكترونية للرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية".

وأضاف الهنداوي، أنّ "عدد الموظفين الذين استُكملت بياناتهم ضمن المنصة المذكورة، بلغ لحد الآن مليون 2.955 مليون موظف، والعمل ما زال مستمرًا لاستكمال البيانات لموظفي الدولة كافة"، مشيرًا إلى أنّ "الأرقام التي جرى تداولها وردت ضمن تقرير النوع الاجتماعي لموظفي الدولة لسنة 2020 الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء".

كما أوضح، أنّ "البيانات الواردة في التقرير تقتصر على عدد محدود من الوزارات، كما أنّها تعود لسنة 2018".

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