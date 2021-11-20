2021/11/20 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، السبت، تنويها للمتقدمين من حملة الشهادات العليا في محافظتي (كربلاء والانبار).

وقال اعلام المجلس في بيان اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، انه "الى المتقدمين من حملة الشهادات العليا من محافظتي (كربلاء المقدسة والانبار) والمشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 والتي تقع اختصاصاتهم ضمن قانون ذوي المهن الطبية والصحية الساندة (العلوميين) والذين تم قبولهم لدخول المرحلة الثانية (المقابلات) التي تمثل احد مراحل التعيين والتي تفرد بها مجلسنا للتذكير الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الأتحادي غدا الاحد ٢٠٢١/١١/٢١ في تمام الساعة صباحا".

وأضاف: اذ ان اللجنة تبدأ اعمالها في تمام الساعة (9) صباحا، وكما مبين ارقام استماراتهم في الرابط ادناه:

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة ينبه فئة من المتقدمين للتعيين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة ينبه فئة من المتقدمين للتعيين في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).