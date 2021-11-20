“حزب الله” مستنكرا القرار البريطاني ضد “حماس”: استمرار للسياسة المنحازة لإسرائيل

2021/11/20 | 19:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استنكر “حزب الله” اللبناني بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة “حماس” الفلسطينية “تنظيما إرهابيا”، معتبرا أن القرار “خاطئ وظالم”.وقال الحزب في بيان له، إن “هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير”.ودعا الحزب في بيانه “الحكومة البريطانية إلى […]

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