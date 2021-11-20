بالصور.. البحرين تفوز على فلسطين في افتتاح منافسات غرب آسيا للشباب

2021/11/20 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن منتخب شباب البحرين لكرة القدم،

اليوم السبت، من تحقيق الفوز على نظيره

الفلسطيني بهدفين لهدف في افتتاح بطولة

إيرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية

للشباب، في المباراة التي أقيمت على

ملعب البصرة الدولي.

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