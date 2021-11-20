بعد 18 عاماً من توقفه.. مسرح الرشيد يرى النور في بغداد

2021/11/20 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم

السبت، مسرح الرشيد في بغداد بعد 18

عاماً من إغلاقه.





وقال ناظم في بيان، إن "الوزارة ذللت كل

العقبات التي واجهت الإدارات السابقة

وبذلت جهوداً استثنائية عبر كوادرها

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