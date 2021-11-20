باكو توافق على لقاء بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في بروكسل

2021/11/20 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة خارجية أذربيجان، إن باكو

وافقت على اقتراح الاتحاد الأوروبي

بشأن عقد اجتماع لزعيمي أذربيجان

وأرمينيا في إطار قمة الشراكة الشرقية

في بروكسل.

وجاء في بيان، نشر على موقع الوزارة

اليوم: "يبدي ا

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