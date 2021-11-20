الاتحاد الكردستاني يحدد جهة التحالف قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان

2021/11/20 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، اليوم السبت، أن حزبه سيتحالف مع من يكون الأقرب لتنفيذ مطالب الكرد الدستورية.

وقال جباري، في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "حتى الآن لم نعط رأينا في التحالف مع جهة معينة، فالأولوية لنا هي توحيد البيت الكردي".

وأضاف أنه "بعد النقاش والتباحث مع القوى الكردي وتوحيد الجهود سنتحالف مع من يلتزم بالدستور، لاسيما بما يتعلق بالمادة 140، وتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك".

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