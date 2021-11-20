خمس نقاط ينقلها رئيس الكتلة الصدرية للمرشحين الفائزين بالانتخابات

2021/11/20 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كتب جناب الشيخ حسن العذاري بسم الله الرحمن الرحيم تم اليوم السبت المصادف 21-11-2021 عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في (الحنانة) النجف الاشرف وقد نقل رئيس الكتلة الصدرية توجيهات وتعليمات سماحة السيد القائد وكان من اهمها.

- على الجميع تحمل المسؤولية من اجل العراق والحفاظ على سيادته و هيبته.- العمل والمثابرة من اجل تقديم الخدمات الى الموطن العراقي وتوفير الحياة الكريمة له.- التكاتف والتعاون مع اعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطينة في عموم العراق من اجل تقديم الخدمات على مستوى كل محافظة ومستحقاتها.- تم استعراض مجريات الوضع الراهن و آلية العمل وكيفية التعامل معه .

- واخيرا ً ايصال سلام وتحيات سماحة السيد القائد الى جميع الحضور والدعاء لهم بالموفقية.

الكتلة الصدرية النجف الاشرف

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