إحباط تهريب 150 كيس طحين مخصصة للبطاقة التموينية في بغداد

2021/11/20 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، إحباط عملية تهريب 150 كيس طحين جنوبي بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر ضمن قيادة عمليات بغداد من ضبط عجلة محملة بمادة الطحين بعد رصدها قادمة من محافظة بابل باتجاه محافظة بغداد”.وأضافت، “حيث تبين …

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