تراجع اسعار الذهب متأثرا بارتفاع الدولار

2021/11/20 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت، إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1848.05 دولار للأونصة.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في …

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