مسرور بارزاني يبحث مع أبو الغيط الإنتخابات النيابية و العلاقات بين الاقليم والجامعة العربية

2021/11/20 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الإنتخابات النيابية و العلاقات بين الاقليم والجامعة العربية .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ,ان بارزاني التقى , اليوم السبت , على هامش منتدى حوار المنامة في البحرين وبحث معه علاقات الجامعة مع إقليم كردستان ".وجرى في اللقاء, بحث مسألة الإنتخابات النيابية الأخيرة و العلاقات بين إقليم كردستان والجامعة العربية ".وتم في اللقاء بحسب البيان, التأكيد على اهمية التعاون والتنسيق لجميع الأطراف لمواجهة المشاكل والعقبات الإقليمية"./انتهى2

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