2021/11/20 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال وحبوب مخدرة شرقي بغداد.واوضح بيان : تمكنت دوريات نجدة الصمود من القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال وحبوب مخدرة ضمن شارع الداخل شرقي بغداد.واضاف : تم تسليم المتهم اصولياً الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه./انتهى3

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