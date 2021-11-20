2021/11/20 | 19:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (حزب الله) مستنكرا القرار البريطاني ضد (حماس): استمرار للسياسة المنحازة لإسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/20 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((حزب الله) مستنكرا القرار البريطاني ضد (حماس): استمرار للسياسة المنحازة لإسرائيل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((حزب الله) مستنكرا القرار البريطاني ضد (حماس): استمرار للسياسة المنحازة لإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).