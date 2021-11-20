البحرين تفوز على فلسطين في افتتاح منافسات غرب آسيا للشباب

2021/11/20 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تمكن منتخب شباب البحرين لكرة القدم، اليوم السبت، من تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف في افتتاح بطولة إيرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الفريق البحريني تمكن من التقدم بتسجيل الهدف الاول عن طريق مبارك حبيب في الدقيقة 18 من بداية المباراة، وفي الوقت القاتل عادل الفريق الفلسطيني الكفة بواسطة لاعبه قيس طه قبل نهاية الشوط الأول". وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات على المرميين حتى حقق الفريق البحريني هدفا ثانيا سجله عبدالله السبيعي في الدقيقة 48 من المباراة".

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