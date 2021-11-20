شاهد بالفيديو.. رسائل مبطنة بين واشنطن وطهران فحواها المنطقة وجوهرها العراق

2021/11/20 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A75BudIGCBI

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