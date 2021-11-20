خبراء يربطون بين الإصابة بكورونا لدى الحوامل وفرص إنجاب جنين ميت

2021/11/20 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جديدة، أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا يواجهن فرصًا متزايدة لإنجاب جنين ميت، مقارنة بالنساء غير المصابات، وقد ارتفع هذا الخطر إلى أربعة أضعاف بعد ظهور متغير دلتا.

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