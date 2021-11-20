مانشستر يتلقى هزيمة ’قاسية’ على يد واتفورد

2021/11/20 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة أمام مضيفه واتفورد برباعية أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيكارج رود”، لحساب الجولة 12.

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وهذه الهزيمة الخامسة التي يتلقاها مانشستر يونايتد في البريميرليج هذا الموسم، مقابل 5 انتصارات فقط حققها الفريق.



ليزداد الضغط على المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير الذي بات مهدداً بالإقالة أكثر من أي وقت مضى.

وظهر مانشستر يونايتد بشكل سيء جداً خلال العشر دقائق الأولى من عمر المباراة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة واتفورد بحلول الدقيقة الثامنة، وتصدى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا للكرة مرتين بعد أن قرر الحكم إعادة الركلة.

ولم يتحسن أداء مانشستر يونايتد بعد ذلك، بل على العكس تماماً، ازدادت الأمور سوءاً بعد ان تلقى الهدف الأول بحلول الدقيقة 28 عن طريق جوشوا كينج، ثم تلقى الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عبر إسماعيلا سار الذي أهدر الركلتين في بداية اللقاء.

وتحسن أداء الشياطين الحمر في الشوط الثاني بدخول الفرنسي أنتوني مارسيال والهولندي فان دي بيك، ونجح الأخير في تسجيل هدف التقليص عند الدقيقة 50 بعد تمريرة مميزة من كريستيانو رونالدو.

وأهدر مانشستر يونايتد أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، لعل أبرزها انفراد كريستيانو رونالدو بالمرمى، حيث سدد الكرى بجسد الحارس وفشل في ترجمة الفرصة إلى هدف التعادل.

وعادت الأمور لتتعقد على مانشستر يونايتد بعد أن تحصل هاري ماجواير على البطاقة الصفراء الثانية التي أبعدته عن إكمال المباراة عند الدقيقة 69، مما جعل العودة بالنتيجة أمراً صعباً للغاية.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه مانشستر يونايتد عن هدف التعادل، نجح واتفورد في تسجيل هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع، ليوقع برجال المدرب أولي جنار سولشاير هزيمة مذلة أخرى.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 17 وتراجع إلى المركز الثامن، بينما رفع واتفورد رصيده إلى النقطة 13 وصعد إلى المركز 14 في سلم الترتيب.

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