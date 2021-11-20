المفوضية تحدد موعد إغلاق ملف الطعون واعلان النتائج النهائية

2021/11/20 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، موعد إغلاق ملف الطعون بالكامل واعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال مساعد المتحدث باسم المفوضية، نبراس ابو سودة، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، ان "مفوضية الانتخابات ستغلق ملف الطعون بالكامل، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات، بعد أن تنتهي الهيئة القضائية من الاطلاع على جميع الطعون التي وردت لها"، مبينة أن "الهيئة القضائية ستشعر مفوضية الانتخابات عندما تنتهي من حسم الطعون".

وأضافت ابو سودة، ان "مفوضية الانتخابات سترفع بعد ذلك أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات".

يذكر ان المفوضية كانت قد أعلنت في وقت سابق قبول الهيئة القضائية سبعة طعون نتج عنها قرارات بإلغاء أصوات انتخابية بعدد من المحطات.

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