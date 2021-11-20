تفكيك شبكة للهجرة السرية في المغرب

2021/11/20 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وإجهاض عملية للهجرة انطلاقا من شاطئ “النحلة” بمنطقة عين السبع.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن “العملية المنفذة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف 13 شخصا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطين في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية”.

وأضاف، أن “عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة مكنت من حجز معدات لوجستية، عبارة عن سيارة وقارب مطاطي و10 سترات للنجاة و13 حاوية تضم 390 لترا من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلا عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي”.

وتابع، أنه “تم إخضاع منظمي هذه العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية”.

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