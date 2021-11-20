2021/11/20 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمق واتفورد جراح مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه (4-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رباعية واتفورد جاءت عن طريق جوشوا كينج، إسماعيلا سار، جواو بيدرو وإيمانويل دينيس في الدقائق 28، 44، 92 و96، فيما أحرز دوني فان دي بيك هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 69، ليكمل اليونايتد باقي المباراة بـ10 لاعبين.

الخسارة جمدت رصيد الشياطين الحمر عند 17 نقطة، لتضعه في المركز السابع، فيما قفز واتفورد للمرتبة 15 بوصوله للنقطة 13.

التالي

منذ 3 ساعات

درجال: مساعي رفع الحظر ستستمر لشمولِ جميعِ مدن العراق

منذ 5 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يعلن قائمته الأولى

منذ يوم واحد

مراكز المنتخبات العربية في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

منذ يوم واحد

جدول مباريات كأس العرب

منذ يوم واحد

مدربو منتخبات الشباب يتطلعون للظفر بالبطولة وسعداء بالتواجد في البصرة

منذ يوم واحد

نسب انجاز جيدة لمشروع ملعب الموصل الاولمبي

منذ يومين

“فيفا” يعاقب مدرب المنتخب الايراني

منذ يومين

الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب سوريا

منذ 3 أيام

البافاري يعلن إصابة احد نجومه بـ كورونا

منذ 3 أيام

لابورتا لا يستبعد عودة ميسي لبرشلونة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتفورد يعمق جراحات يونايتد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتفورد يعمق جراحات يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).