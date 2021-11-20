2021/11/20 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرّر المغنّي الأميركيّ مارلين مانسون بيع منزله الفاخر في هوليوود بمبلغ 1.83 مليون دولار أميركيّ بعد ارتفاع عدد الشكاوى ضدّه، واتّهامه بالإساءة والتحرّش وتسليط الضوء على “غرفة الاغتصاب”.وجزمت صحيفة “ديلي ميل” أنّ تكون تقارير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنحو 2 مليون دولار… مارلين مانسون يبيع منزله الفاخر للتخلّص من عار “غرفة الاغتصاب” المركز الخبري الوطني.

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