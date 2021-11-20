درس أوروبا الصعب: اللقاحات فعّالة لكن غير كافية للقضاء على كوفيد الآن

2021/11/20 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمل العديد من قادة القارة الأوروبية أن تكون اللقاحات، التي شهدت إقبالاً كبيرًا منذ مطلع العام 2021، المسار المباشر للقضاء على الجائحة.لكن..موجة أخرى من كوفيد-19 تضرب أوروبا هذا الشتاء، ما دفع بالعديد من هذه الدول إلى تعديل خططها.

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