عمليات بغداد تحبط تهريب 150 كيس طحين من مفردات البطاقة التموينية

2021/11/20 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، إحباط تهريب 150 كيس طحين من

مفردات البطاقة التموينية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قوة من فرقة المشاة

السابعة عشرة ضمن قيادة عمليات بغداد

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