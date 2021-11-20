النخب الكربلائية المثقفة تحيي ارثا معماريا بالمحافظة وتستذكر المعماري الراحل محمد مكية ..مصور

2021/11/20 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعا مجلس النواب /مكتب كربلاء المقدسة

وبالتعاون مع إتحاد الادباء في كربلاء

وبالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة

كربلاء الندوة الحوارية والموسومة

(المكتبة المركزية في كربلاء أرث معماري

وذاكرة وتأريخ ) والذي

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