محافظ البنك المركزي: صندوق المبادرة المجتمعية تعدى الحدود

2021/11/20 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم السبت، أن صندوق المبادرة المجتمعية تعدى الحدود المتعارف عليها في القطاع المصرفي. وذكر بيان للبنك تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مخيف شارك أبناء الصابئة المندائيين احتفالهم بانتهاء تأهيل وترميم مبنى الطائفة في بغداد، بتمويل من صندوق المبادرة المجتمعية الذي يرعاه البنك المركزي العراق وتشارك فيه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وتدعمه رابطة المصارف الخاصة العراقية".وقال مخيف خلال كلمة له بالاحتفالية التي حضرها وزيرا الثقافة والهجرة والمهجرين، إن "صندوق المبادرة المجتمعية تعدى الحدود المتعارف عليها في القطاع المصرفي إذ ذهب الى تمويل النشاطات والمشاريع الإنسانية والثقافية والبيئية والفنية"، لافتا الى أن "مبنى الصابئة المندائيين لا يقل اهمية عن بقية المشاريع التي مولها الصندوق لما له من بعد انساني يرتبط بأهمية أبناء شعبنا من هذه الطائفة المهمة في العراق". من جانبه وصف رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الشيخ ستار جبار حلو خطوة البنك المركزي بالسباقة لأنها مهدت الاجواء الدينية الملائمة للطائفة بعد تأهيل المبنى، فضلا عن المساحات التي ستتاح لأبناء الطائفة في ممارسة طقوسهم".

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