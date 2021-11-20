أوكرانيا والابتزاز الروسي الدائم

2021/11/20 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكما إن الإصرار الروسي في التركيز على هذه العلاقة التكوينية بين روسيا وأوكرانيا، كان لها تداعياتها على الرأي العام في أوروبا، الذي لا يرى فرقا بين الروس والأوكران.وهذا التعقيد في الفصل بينهما تستفيد منه دول أساسية في أوروبا بهدف المراوغة وتأجيل ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو.

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