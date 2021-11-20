الصدر يصدر توجيهات لأعضاء كتلته: التكاتف مع أعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطنية

2021/11/20 | 21:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت الكتلة الصدرية، على التكاتف مع أعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطنية.

وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري حسن العذاري في بيان، إنه تم عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في الحنانة بالنجف وقد نقل رئيس الكتلة الصدرية توجيهات وتعليمات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأشار إلى أهم تلك التعليمات التشديد على تحمل الجميع المسؤولية من اجل العراق والحفاظ على سيادته وهيبته والعمل والمثابرة من أجل تقديم الخدمات الى الموطن العراقي وتوفير الحياة الكريمة له.

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