2021/11/20 | 21:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wfhoVIUafGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة أمنية لحماية مدارس البنات من "المتحرشين" | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حملة أمنية لحماية مدارس البنات من "المتحرشين" | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).