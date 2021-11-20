2021/11/20 | 21:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة مع التحديات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EpaSKMUbuF0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة مع التحديات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة مع التحديات الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).