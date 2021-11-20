2021/11/20 | 21:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FWuA8LeDSw0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موعد ثابت للانسحاب.. بغداد وواشنطن تستعدان لمرحلة الاستشارة | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موعد ثابت للانسحاب.. بغداد وواشنطن تستعدان لمرحلة الاستشارة | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).