2021/11/20 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير.. التبول الليلي المتكرر ينبأ بمرض خطير) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير.. التبول الليلي المتكرر ينبأ بمرض خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).