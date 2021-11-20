توب 5: حماس تصف حظر بريطانيا بـ

2021/11/20 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي عن السعودية والتزام بلاده تجاه المنطقة، ودعوة حماس بريطانيا لـ"التراجع" عن حظر الحركة، ومصدران لـCNN يكشفان تعليق إنشاء "مشروع سري" صيني داخل ميناء إماراتي بضغط أمريكي، مرورًا بمصادرة إيران سفينة جديدة في الخليج، وصولا إلى أعمال عنف ردًا على إغلاق جزئي لكورونا في هولندا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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