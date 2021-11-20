2021/11/20 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم العراق مقترحاً لإقامة كتلة اقتصادية مع تركيا وإيران، وتسهيل عملية منح سمات الدخول للعراقيين وذلك خلال أعمال منتدى الأعمال العراقي – التركي للاستثمار والمقاولات المقام حالياً في مدينة إسطنبول.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يقدم مقترحا مشتركا مع تركيا وإيران لتقوية اقتصاد المنطقة المركز الخبري الوطني.

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